Szukają tajemniczych sztolni i korytarzy pod Wałbrzychem i w górach, ale nie tylko. Zobaczcie! [ZDJĘCIA]

Stowarzyszenie Historyczne Sudety

Największą pasją ludzi, którzy postanowili założyć Stowarzyszenie Historyczne Sudety, jest poszukiwanie podziemnych historycznych obiektów na terenie Wałbrzycha, Szczawna-Zdroju i całych Sudetów. Warto podkreślić, że w przeciwieństwie do wielu pasjonatów, oni działają legalnie, oparciu o pozwolenia właściciel terenu czy konserwatora zabytków na wszystkie prowadzane poszukiwania i prace.

Działają od listopada 2013 roku, a ich prezesem od początku jest Waldemar Podlaszewski. - Naszym statutowym celem jest badanie przeszłości, działań i wytworów ludzkich, zjawisk minionych epok, przez krytyczną interpretację ich pozostałości i świadectw, w celu dotarcia do faktów historycznych – tłumaczy pan Waldemar i dodaje:

- Nasz teren na którym żyjemy skrywa bardzo dużo tajemnic i zagadek do rozwiązania. Był to najbardziej uprzemysłowiony region Europy. Znajdowały się tu kopalnie, elektrownie zakłady chemiczne i dużo wyrobisk górniczych, które mogły zostać rozbudowane i użyte do celów militarnych, czy też ukrycia cennych przedmiotów o wartości historycznej. Mamy nadzieję że nasza pasja i systematyczna praca poszukiwawcza przyczyni się chociaż w małej części do ich ujawniania, czego sobie i wszystkim życzymy.