Tak w PRL-u świętowano 1 Maja w Wałbrzychu. Zobaczcie pochody 1 majowe w naszym mieście [ZDJĘCIA] Paweł Gołębiowski

1 maja, jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku to był dzień wyjątkowy – Święto Pracy – dzień wolny od pracy i nauki, były występy artystyczne, przemówienia, stragany, pokazy, ale najważniejszy był pochód. Tak jak w całym kraju, także w Wałbrzychu tysiące osób maszerowały w centrum miasta. Byli przedstawiciele zakładów pracy, szkół, uczelni i różnych instytucji. Pochód 1 Majowy w naszym mieście wędrował z okolic obecnych ulic: Kolejowej, Wysockiego oraz Sikorskiego w kierunku pl. Tuwima. Przechodzono przed trybuną. Oczywiście były sztandary, transparenty, przeważnie chwalące system i sojusz z ZSRR, przeważnie pozorowany entuzjazm. Tak było do końca lat 80. Teraz świętuje się zupełnie inaczej, pochody to już tylko wspomnienie...