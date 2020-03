Tragedia przed przychodnią. Nie żyje wałbrzyszanka

Tragedia przed przychodnią na Podzamczu w Wałbrzychu. Zaalarmowali nas poruszeni Czytelnicy, prosząc o wyjaśnienie, co się dzieje. Zaniepokoił ich widok karetek przed budynkiem przychodni na ul. Grodzkiej. - Nie wpuszczano i nie wypuszczano nikogo głównym wejściem - mówią zdenerwowani. Niestety, jak ustaliliśmy, trwała tam reanimacja kobiety, która szła do lekarza. Nie dotarła do niego. Przewróciła się przy wejściu do budynku. Pracownicy zareagowali natychmiast. Wezwali pogotowie i reanimowali kobietę do przyjazdu karetki. Niestety, mimo tego, że walczyli z całych sił, nie udało się uratować życia wałbrzyszanki. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że była przewlekle chora. - Kobieta na pewno o nic się nie uderzyła, zmarła z przyczyn naturalnych. Miała 83 lata - informują policjanci. Pracownicy i pacjenci nie kryli poruszenia. Dramatyczne chwile miały miejsce tuż przed godziną 15.

