Uchwalili zakaz używania reklamówek w Wałbrzychu! Zobacz, gdzie będzie obowiązywać! [LISTA]

– Obecna regulacja ma charakter precedensowy. Ale rozwiązań na szczeblu krajowym na razie nie ma, a nie ma też czasu do stracenia. W trosce o zdrowie wałbrzyszan i o środowisko trzeba podejmować takie decyzje – mówi Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha. Dodaje, że ma nadzieję, że wojewoda nie uchyli uchwały. – Trudno mi to sobie wyobrazić, chodzi przecież o dobro mieszkańców, o ochronę ich zdrowia – tłumaczy prezydent.

Wałbrzych jest zatem pierwszym miastem w Polsce i jednym z pierwszych w Europie, które idzie tak daleko w walce plastikiem. Zaczął w maju 2019 roku, kiedy to wprowadzono tu całkowity zakaz używania jednorazowych, plastikowych opakowań oraz naczyń i sztućców w instytucjach miejskich, a także na imprezach przez miasto organizowanych.

Stało się to co o czym nieoficjalnie mówiło się od kilku dni. Rada Miejska Wałbrzycha przegłosowała uchwałę, która na terenie wszystkich nieruchomości stanowiących własność gminy wprowadza zakaz posiadania, używania, udostępniania oraz sprzedaży plastikowych produktów jednorazowego użytku. Uchwała wprowadza też na terenie całego miasta zakazu sprzedaży oraz udostępniania klientom toreb na zakupy z tworzywa sztucznego.

Jeśli zatem uchwała wejdzie w życie, to od 21 marca w Wałbrzychu nie będzie można wchodzić z jednorazowym plastikiem na teren obiektów będących pod zarządem gminy. Natomiast od 1 września w sklepach w Wałbrzychu nie będzie można pakować zakupów do foliowych toreb. – Celem uchwały nie jest karanie. Ale w indywidualnych przypadkach stosowana może być kara grzywny czy jeśli zajdzie potrzeba sprawa może być kierowana do sądu.



Za przestrzeganie przepisów określonych w uchwale odpowiedzialni będą zarządzający obiektem, np. dyrektorzy szkół czy przedszkoli. Zobacz, gdzie nie będziesz mógł wnieść, kupić, ani użyć plastikowej butelki, sztućców, talerzyków i innych drobiazgów w Wałbrzychu! Opisy pod zdjęciami w galerii.