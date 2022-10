Udar mózgu? Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu działa szybko i profesjonalnie

Leczenie udarów - kluczowa jest szybkość udzielenia pomocy medycznej

- Przy udarach mózgu najważniejsze jest to, aby pacjent jak najszybciej miał zapewnioną pomoc medyczną oraz żeby zostały zastosowane odpowiednie procedury, które będą dla pacjenta najkorzystniejsze. Pogotowia ratunkowe odgrywają kluczową rolę, jeśli chodzi o czas dotarcia pacjenta do szpitala, dlatego tak ważne jest, aby brały udział w takich programach, jak Inicjatywa Angels – mówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Wedle statystyk w naszym kraju średnio co 8 minut dochodzi do udaru. Jest on trzecią co do częstości przyczyną zgonu w Polsce i co najistotniejsze, najczęstszą przyczyną trwałego inwalidztwa. Udar może dotknąć zarówno osoby starsze, jak i dzieci.

W leczeniu udarów istotny jest czas dotarcie pacjenta do szpitala. Pomoc, by odniosła pozytywny skutek musi być udzielona jak najszybciej. Niezwłoczne wezwanie pogotowia, konieczne jest do pacjenta z objawami jak: