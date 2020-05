Uroki gminy Mieroszów. Zdjęcia z wyprawy gminnej ekipy

Klimatyczne Sokołowsko ciągle zachwyca [ZOBACZCIE ZDJĘCIA]

Kiedy byliście w klimatycznym Sokołowsku, wyjątkowej wsi w gminie Mieroszów? Jeśli nigdy, to jest co nadrobić. Jeśli dawno, to pora wybrać się ponownie. Sokołowsko, czyli uzdrowisko nazywane kiedyś „śląskim Davos” słusznie zyskało taki przydomek. Powietrze jest tu rewelacyjne, al...