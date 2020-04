Uwaga! Ktoś rozbiera zabytkwe wieże szybowe Chrobry po kopalni Wałbrzych! Sprawdzamy, co się dzieje

Skontaktował się z nami Czytelnik zaniepokojony faktem, że ktoś jego zdaniem rozbiera wieże szybowe po kopalni Wałbrzych. Demontowano blaszany dach jednej z nich.

Wieże przy ul. Beethovena są charakterystycznym punktem w krajobrazie tej części miasta. Są też objęte ochroną konserwatora zabytków. Pojawiał się już pomysł ich wycięcia, ale w 2014 roku trwająca 10 lat walka o ich zachowanie zakończyła się po myśli byłych górników i konserwatora zabytków. Czyżby teraz pomysł zlikwidowania zabytkowych wież powrócił?

– To nie nasz obiekt. Znajduje się na prywatnym terenie – usłyszeliśmy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu. Wyjaśnieniem sprawy zajęła się już jednak wałbrzyska delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Do tematu wrócimy,