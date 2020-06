Uwaga! Noga z gazu – dzisiaj akcja „Prędkość”

– Tym, którzy przekroczą prędkość na obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h, policjant podczas kontroli odbierze prawo jazdy za pokwitowaniem, a właściwy miejscowo starosta wyda decyzję administracyjną o zatrzymaniu uprawnień na okres 3 miesięcy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierującego do zwrotu prawa jazdy, jeżeli dokument ten nie został zatrzymany podczas kontroli - informują w wałbrzyskiej policji.

Taryfikator:

do 10 km/h – do 50 zł – 0 punktów

od 11 do 20 km/h – od 50 do 100 zł – 2 punkty

od 21 do 30 km/h – od 100 do 200 zł – 4 punkty

od 31 do 40 km/h – od 200 do 300 zł – 6 punktów

od 41 do 50 km/h – od 300 do 400 zł – 8 punktów

powyżej 50 hm/h – od 400 do 500 zł – 10 punktów (odebranie prawa jazdy).