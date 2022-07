Wałbrzych: Basen w dzielnicy Rusinowa. Tak wygląda obecnie!

Mamy piękne lato. Upały doskwierają także mieszkańcom Wałbrzycha. Wiele osób szuka ochłody nad wodą, np. na odkrytym basenie. Niestety w naszym mieście można o tym tylko pomarzyć. Ostatni taki basen w Wałbrzychu został zamknięty w 2014 roku. Powodem był zły stan techniczny obiektu. Od tego czasu kultowy basen przy ul. Bystrzyckiej w dzielnicy Rusinowa popadł kompletną ruinę.

W Wałbrzychu są co prawda plany budowy nowego, nowoczesnego, otwartego basenu. Miałby powstać przy ul. Ratuszowej. Jednak na razie wałbrzyszanom pozostaje korzystać z obiektów w sąsiednich miejscowościach. Niektórzy spoglądają ze smutkiem na to co zostało z basenu przy ul. Bystrzyckiej. Otrzymaliśmy od Czytelników kilka aktualnych zdjęć. Zobaczcie.