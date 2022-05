Wałbrzych: Harcerze wysprzątali strych i piwnicę siedziby hufca. Co tam znaleźli?

Ponad 200 metrów kwadratowych liczą strych oraz piwnica kamienicy, w której swoją siedzibę ma Hufiec ZHP Ziemi Wałbrzyskiej im. dh. Alojzego Ciasnochy. Harcerze zdecydowali się na zagospodarowanie tej przestrzeni, wcześniej trzeba ją było jednak gruntownie wysprzątać. Pierwsze działanie porządkowe odbyło w pierwszą majową środę. - Przybyły drużyny z Wałbrzycha, Jedliny i Głuszycy, łącznie około dwudziestu osób – wylicza Artur Marlinga, komendant Hufca ZHP Ziemi Wałbrzyskiej. Przy pracy nie obyło się bez koleżeńskich żartów. A wynosić z tego rzadko użytkowanych przestrzeni było co. Razem uzbierały się trzy samochody pełne różności. - Były to okna, które w piwnicy były „od zawsze”, nawet nie wiadomo skąd zostały wymontowane. Do tego resztki mebli, w tym siedzisko w kształcie Teletubisia i sporo śmieci. Znalazły się też odkurzacze, nieużywane lodówki – zaznacza nasz rozmówca. Działania zajęły całe popołudnie.

Harcerze z Wałbrzycha – jaki pomysł na strych i piwnicę?

Do tej pory strych oraz piwnica kamienicy hufca były używane sporadycznie. - Chcielibyśmy dokończyć remont strychu, położyć panele i po zagospodarowaniu przestrzeni udostępnić ją grupom harcerzy z całej Polski odwiedzającym Wałbrzych. Będzie tu mogło nocować około pięćdziesięciu gości. Mamy już przygotowaną dla nich łazienkę z prysznicem – wyjaśnia komendant.

Już wiosną wałbrzyscy harcerze gościli u siebie grupę z Legionowa i Katowic. Jest też pomysł na to, by wysprzątana piwnica była użyteczna dla wałbrzyskich druhów. Już wcześniej organizowani w niej spotkania, teraz można wrócić do tych minionych tradycji. Jednak nim to nastąpi, harcerze planują jeszcze jedno spotkanie i wspólne sprzątanie. - W pierwszą środę czerwca będą kolejne wiosenne porządki. Tym razem między innymi umyjemy okna – zapowiada Marlinga.