„Wałbrzych ma Talent” - casting konkursu za nami! Zobaczcie zdjęcia!

Za nami casting tegorocznej edycji konkursu „Wałbrzych ma Talent”. W siedzibie Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury w dzielnicy Piaskowa Góra zaprezentowało się 37 wykonawców. Były wśród nich grupy, a nawet chór (z liceum w Świdnicy). Śpiewali, tańczyli, grali na instrumentach, recytowali.

Trzeba przyznać, że mieszkańcy Aglomeracji Wałbrzyskiej są bardzo utalentowani, bo wszyscy zaprezentowali się wspaniale. Jurorzy musieli jednak wybrać 15, którzy wypadli najlepiej i awansowali do finału konkursu. Niebawem zostaną podane (przez WOK) oficjalne wyniki.

A finał konkursu odbędzie się 27 maja podczas Dni Wałbrzycha.

Finaliści będą walczyć o główną nagrodę – 3 tysiące złotych – ufundowaną przez prezydenta Wałbrzycha, Romana Szełemeja. Dodatkowe nagrody to nagranie teledysku lub filmu promocyjnego przez Studio PlayR Przemysława Tokarskiego, artykuł o zwycięzcy w Panoramie Wałbrzyskiej i Tygodniku 30 minut, czy wyjazd do Hanoweru na Polonijny Festiwal Kultury „Dźwięki, które łączą”. W kategorii wiekowej do 12 lat przewidziane są nagrody rzeczowe.