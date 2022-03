Wałbrzych: Na Piaskowej Górze powstaje fabryka Mando 2 (ZDJĘCIA)

Działalność MANDO obejmuje rozwój i produkcję systemów hamulcowych, układów kierowniczych, i układów zawieszenia.

Jest to największy w Korei i jeden z największych na świecie dostawców części samochodowych.

Fabryki oraz centra rozwojowe w Korei, Chinach, Indiach, USA i Brazylii zatrudniają prawie 8000 pracowników. Siedziba główna znajduje się w Seulu.

Sprzedaż całkowita koncernu w roku 2010 wyniosła 3,1 miliarda USD, a w roku 2011 planowany jest wzrost do 3,9 mld USD.

Produkty MANDO znajdują się w pojazdach takich marek jak: GM, Renault, Opel, Saab, BMW, Ford, Chrysler, Citroen, Peugeot, Nissan, Suzuki, Hyundai oraz Kia. Ci dwaj ostatni producenci są głównymi odbiorcami MANDO i sprzedaż do nich stanowi 65 % sprzedaży firmy.