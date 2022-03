Wałbrzych: Park wodny i saunarium w Aqua Zdroju znowu będą czynne! Zdjęcia

Już w sobotę, 5 marca ponownie otwarte zostaną: park wodny i saunarium w Aqua Zdroju. Zamknięte były przez ostatnie dwa tygodnie z powodu przeprowadzanych tam prac modernizacyjnych. Między innymi wymienione tam zostały elementy systemu uzdatniania wody (pompy dozujące reagenty chemiczne, filtry kwarcowe odpowiedzialne za jakość wody basenowej, pompy obiegowe gwarantujące obniżenie zużycia energii elektrycznej, filtry central basenowych).

Teraz, na otwarcie przygotowano też zmiany w ofercie. Najważniejsza zmiana to brak limitów osób mogących korzystać z obiektu, co pozwoliło nam wrócić z ofertą biletu łączonego basen+sauna, kupujesz jeden bilet i korzystasz zarówno z parku wodnego jak i z saunarium. Saunarium od 5 marca czynne będzie w godzinach funkcjonowania parku wodnego, czyli każdego dnia od 6 do 21. Aqua Zdrój zaprasza też od marca na zajęcia Aqua Aerobik oraz rytuały saunowe. Po przerwie wraca również szkółka nauki i doskonalenia pływania Aqua-Zdrój.