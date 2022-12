Wałbrzych: Premiera książki księżnej Daisy von Pless na zamku Książ

Pierwszy kompletny przekład Tańca na wulkanie na język polski ukazuje się w przededniu roku 2023, który na mocy decyzji Rady Miasta świętujemy w Wałbrzychu jako Rok Księżnej Daisy von Pless. Wierzymy, że lektura pierwszego tomu wspomnień najsłynniejszej w historii mieszkanki Zamku Książ będzie jednocześnie zaproszeniem do odwiedzin jej historycznego domu.

Anna Żabska, prezeska Zamku Książ w Wałbrzychu.

Księżna Daisy von Pless pisała pamiętnik przez większość swojego życia. Robiła to nieregularnie i bez intencji publikacji. Przelewanie myśli na papier było dla niej formą radzenia sobie z samotnością i tęsknotą za domem rodzinnym w Anglii. Kiedy w 1928 roku zdecydowała się na ogłoszenie drukiem pierwszego tomu wspomnień, jej motywacja była głównie finansowa. Rozwiedziona od sześciu lat z księciem Hansem Heinrichem XV Hochberg von Pless i pozbawiona prawa do opieki nad synami, wiodła samotne życie na południu Francji. Niemożność związania końca z końcem sprawiła, że księżna po trwającej kilka lat przygodzie z reklamą prasową, gdzie użyczała swojego wizerunku do promocji amerykańskiego kremu do twarzy, zdecydowała się na sprzedanie światu historii swojego życia.

W liczącej ponad pięćset stron książce autorka opowiada o swojej rodzinie, małżeństwie i życiu do momentu zakończenia I wojny światowej. W swojej opowieści skupia się na stosunkach między Anglią a Niemcami, okolicznościach wybuchu I Wojny Światowej oraz tym jaki miała ona wpływ na jej życie, egzystencjalne decyzje i małżeństwo.

Książka odniosła spektakularny sukces. Już w roku publikacji doczekała się czterech dodruków. Według historyka sztuki i pisarza Jamesa Stourtona, młodszego syna 26. barona Mowbray w latach trzydziestych ubiegłego stulecia „w każdej szlacheckiej rezydencji w Anglii, w sypialni dla gości znaleźć można było obowiązkowo na półce dwie pozycje do czytania: tom wzruszających listów syna lorda Lytton, wydanych po jego tragicznej śmierci i zatytułowanych Antony oraz wspomnienia Daisy, Princess of Pless by Herself.”

Do tej pory nie było w Polsce pełnego przekładu książki, która przyniosła jej autorce sukces finansowy, uwielbienie setek tysięcy czytelników, a w konsekwencji światową sławę i nieśmiertelność. Jest ona też bezsprzecznie podstawowym źródłem informacji o księżnej. Tłumaczenie pierwszego tomu pamiętników księżnej Daisy von Pless na język polski jest zatem nie tylko ukłonem w kierunku bardzo licznych wielbicieli jej osoby, ale także swoistym aktem sprawiedliwości dziejowej.

Daisy, księżna von Pless o sobie czyli Taniec na wulkanie

Wałbrzych, 2022

Wydawnictwo: Zamek Książ w Wałbrzychu przy współpracy z Fundacją Księżnej Daisy von Pless

Autor: Maria Teresa „Daisy”, księżna von Pless, hrabina von Hochberg, baronowa na Książu

Tłumaczenie i indeks: Barbara Borkowy

Redakcja i wstęp: Mateusz Mykytyszyn