Wałbrzych: Przegłosowano uchwałę budżetową na 2020 rok – blisko 88 milionów deficytu

Wałbrzyscy radni przegłosowali dzisiaj uchwałę budżetową na 2020 rok (20 było za, 3 przeciw i 2 wstrzymało się). Projekt budżetu dla naszego miasta zakłada przychody na poziomie 850 milionów złotych, a wydatków ma być ponad 938 milionów. Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała budżet pozytywnie (tylko z pewnymi uwagami).

– Zbliżamy się do wydatków na poziomie miliarda. Jeszcze pięć – sześć lat temu ta kwota była na poziomie 500 milionów złotych – mówi Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

Dodaje, że budżet jest trudny, ale rozwojowy. Zakłada bowiem finansowanie, czy współfinansowanie – ze środkami zewnętrznymi – różnych inwestycji.

– Moglibyśmy jednak na przykład remontować dwa razy więcej mieszkań, gdybyśmy byli odpowiednio finansowani na oświatę – mówi prezydent Wałbrzycha. Wyjaśnia, że największy wydatek bieżący w budżecie na przyszły rok to ponad 178 milionów złotych przeznaczonych właśnie na oświatę. Subwencja wynosi jednak tylko 109 milionów złotych. Miasto musi zatem dołożyć resztę. – Rząd realizuje swoje programy kosztem samorządów - tłumaczy Roman Szełemej.

Jako kolejny znaczący wydatek z budżetu na 2020 rok wymienia blisko 173 miliony złotych z działu – rodzina, czyli przeznaczonych na opiekę społeczną i różne tego typu programy. Zaplanowano też kwotę 82 mln zł na gospodarkę komunalną – mieszkania. – Musimy tyle wydawać, bo potrzeby są ogromne. Blisko trzy tysiące mieszkań w naszym mieście nie mają ciepłej wody i toalety. To efekt wielu lat zaniedbań. Nie ma drugiego takiego miasta – mówi prezydent Szełemej.

Dodaje, że w budżecie zabezpieczono też 12 mln zł na możliwe podwyżki wynagrodzenia. – Bo płaca minimalna rośnie, a odpowiedniego wsparcia i dodatkowych środków na to nie mamy. Mało tego, mniejsze są wpływy z PIT – u. Cieszymy się z ulg dla młodych ludzi, ale nie wiemy skąd te ubytki pokryć – tłumaczy prezydent Szełemej. Wyjaśnia, że w przyszłym roku ma być m.in. remontowanych sporo dróg. Zapewnia, że w dziedzinie sportu, kultury, edukacji i wychowania nie przewudują żadnych oszczędności.