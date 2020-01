Wałbrzych: Razem dla stadionu na Nowym Mieście

– Jesteśmy zdeterminowani, żeby odnowić kompleks sportowy , którego stadion jest elementem. Kilkanaście lat temu przeprowadziliśmy już termomodernizację i remont hali – mówi Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha. Dodaje, że obecnie miasto nie ma jednak możliwości, żeby w ciągu roku czy dwóch lat przeprowadzić modernizację stadionu. Musiałaby pochłonąć kilkadziesiąt milionów złotych. Trzeba zatem robić to małymi krokami. – Na razie najważniejsze jest zadbanie o płytę główną. Budowa systemu nawadniania murawy, która może szybko wrócić do dobrego stanu. Także zamontowanie monitoringu i oświetlenia – wylicza Czesław Grzesiak, prezes zarządu Górnika Wałbrzych. Deklaruje, że będą starali się szukać wsparcia finansowego wśród przedsiębiorców i biznesu. Także u kibiców, którzy w sytuacji kiedy kilka miesięcy temu Górnik zaczął rozgrywać A-klasowe mecze na Nowym Mieście, wzięli się najpierw za sprzątanie części trybun.

Być może nie byłoby co sprzątać, gdyby nie działania Górnika Nowe Miasto. – Klub powstał w 2004 roku i od samego początku naszym celem było ratowanie stadionu. Przez te wszystkie lata staraliśmy się go wskrzesić. Jestem często postrzegany nie jako trener Górnika Nowe Miasto, ale „Koloseum wałbrzyskiego” - mówi Sebastian Raciniewski, prezes i trener klubu z wałbrzyskiej dzielnicy. Mały klub nie jest jednak w stanie udźwignąć kosztów nawet częściowego remontu takiego obiektu. – Damian Ziętkowski z Miners Wałbrzych podkreślił jak istotny jest to obiekt dla kształcenia młodych zawodników - zarówno tych najmłodszych podopiecznych 8 - 14 lat, jak i juniorów do 18 roku życia. Miners zorganizowali też zrzutkę pod hasłem "Razem dla stadionu" – Deklarujemy prowadzenie zrzutki na portalu internetowym zrzutka.pl. Chcemy zebrać środki na rozpoczęcie realizacji zadania. Mamy nadzieję, że wesprą nas wszyscy życzliwi porozumieniu – mówi Damian Ziętkowski z Miners Wałbrzych.

– Sport nie może dzielić, sport musi łączyć – dodaje. Zebrane pieniądze mają być wkładem własnym do dotacji unijnych czy z ministerstwa. W umowie partnerskiej kluby zobowiązały się do zabezpieczenia środków na wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 40 tys. zł. Działania inwestycyjne ma nadzorować Aqua Zdrój, który w ostatnich latach zamontował na stadionie kilkaset metrów ogrodzenia i mobilne trybuny.

– W tej inicjatywie moze najważniejsze jest, że łączy środowiska wałbrzyskich klubów - podkreśla prezydent Wałbrzycha.