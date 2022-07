Wałbrzych: RWS z Białego Kamienia przygotowała dla dzieci wycieczkę do ZOO!

Grupa dzieci z wałbrzyskiej dzielnicy Biały Kamień w piątek rano pojechała do ZOO we Wrocławiu. Wycieczka była elementem akcji „Wakacje w RWS-ie”, przygotowanej przez Radę Wspólnoty Samorządowej dzielnic Biały Kamień i Konradów.

– Wakacyjne zajęcia dla dzieci przygotowujemy co roku, od wielu lat. Są jedną z dwunastu akcji zaplanowanych w naszym harmonogramie na 2022 rok – mówi Ryszard Nowak, przewodniczący RWS i jednocześnie wałbrzyski radny.

Wyjaśnia, że wakacyjne zajęcia dla dzieci zaczęli 27 czerwca i potrwają one do 27 sierpnia. Młodzi mieszkańcy dzielnicy przychodzą do siedziby RWS codziennie, w godz. 10 – 14. Mają profesjonalna opiekę, organizowane są dla nich konkursy i turnieje sportowe, wszystko z nagrodami. Jeżdżą też na wycieczki. Między innymi zwiedzali zamek Książ i Starą Kopalnię.

Teraz pojechali zobaczyć ZOO i znajdujące się tam Afrykarium.

Ta wycieczka, podobnie jak wszystkie inne zajęcia są bezpłatne. Nic nie będzie kosztowała planowana w najbliższym czasie wyprawa na gofry i lody do Jedliny-Zdroju.