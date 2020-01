Wałbrzych: Złodziejskie trio wpadło na gorącym uczynku włamania

W sobotę, 11 stycznia tuż po północy, funkcjonariusze Wydziału Prewencji KMP w Wałbrzychu w ramach patrolu, sprawdzali okolice byłej hurtowni części samochodowych przy ul. Ludowej, gdzie często dochodziło do włamań. Dokonując kontroli obiektu zauważyli trzy osoby, które na widok mundurowych zaczęły uciekać w kierunku ogródków działkowych. Po krótkim pościgu policjanci odnaleźli złodziejskie trio ukryte w jednej z altanek. W altance znaleziono również przedmioty pochodzące z hurtowni, które złodzieje wynieśli wcześniej. Odzyskano min. dwa komputery, monitory do komputera, klawiatury, świece żaroodporne, drukarki, klimatyzator i odtwarzacz CD.

Przestępcze trio wpadło w Wałbrzychu na gorącym uczynku włamania do byłej hurtowni części samochodowych i kradzieży min. komputerów oraz ich wyposażenia. Zatrzymana kobieta posiadała przy sobie amfetaminę, natomiast jeden z mężczyzn był poszukiwany do odbycia kary za wcześnie popełnione przestępstwa. Wszyscy trafili do policyjnego aresztu.

Zatrzymani to 21-letnia kobieta oraz dwóch mężczyzn w wieku 36 i 41-lat. Przy kobiecie znaleziono prawie 50 porcji dilerskich amfetaminy. Starszy z mężczyzn był osobą poszukiwaną do odbycia kary za wcześniejsze kradzieże i włamania. Cała trójka trafiła do policyjnego aresztu. Wczoraj usłyszeli zarzuty. Za popełnione przestępstwo grozi im kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.