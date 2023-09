Wałbrzyska koksownia zakończyła modernizację sortowni. Minister Dworczyk proponuje teraz zmodernizowanie baterii koksowniczej!

Zmodernizowana sortownia pozwoli na poszerzenie możliwości segregacji wyprodukowanego koksu na frakcje, i co za tym idzie na zwiększenie oferty dla klientów.

– Ta bardzo ważna dla koksowni inwestycja trwała 2,5 roku. To był dla Victorii trudny okres. Modernizacja była bowiem realizowana przy normalnej produkcji zakładu. Zdolności produkcyjne sortowni musiały być w połowie wyłączone, zatem cały proces trzeba było dużo lepiej zorganizowany – mówił Wojciech Maj, prezes WZK Victoria.

Wyjaśniał, że do tego wspomniany okres 2,5 lat przypadał na hossę na rynku koksu odlewniczego. Zatem musieli w tym czasie dostarczać klientom rekordowe ilości koksu i oczywiście ten koks produkować. Dali radę. Przez 2,5 roku wyprodukowali 1,35 mln ton koksu i dostarczyli go do swoich klientów.