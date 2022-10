Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna wybuduje Lokalne Centrum Biznesu w Ząbkowicach Śląskich!

3 października 2022 r., przy ul. Cukrowniczej 8 w Ząbkowicach Śląskich, odbyła się uroczystość wbicia łopaty pod budowę Lokalnego Centrum Biznesu – hali przemysłowo-magazynowej dedykowanej pod wynajem dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy dzięki inicjatywie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, rozwiną swój biznes i stworzą dla mieszkańców regionu nowe miejsca pracy.

– To duży krok dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ale jeszcze większy dla Ząbkowic Śląskich i jego mieszkańców. Po miesiącach projektowania i tygodniach prac przygotowawczych przechodzimy do właściwego etapu budowy Lokalnego Centrum Biznesu – nowoczesnego obiektu dedykowanego małym i średnim przedsiębiorcom, którzy tutaj, w dynamicznie rozwijającej się części Ząbkowic Śląskich stworzą nowe, konkurencyjne miejsca pracy. Powstanie hala przemysłowo-magazynowa, zgodnie z najwyższymi standardami. Przewidujemy również uruchomienie przestrzeni administracyjnej, biurowej i socjalnej. Nie zapominamy także o infrastrukturze towarzyszącej: zielonej przestrzeni i wygodnych parkingach. To tylko i aż blisko 6000 m², które - w co głęboko wierzę - napędzą rozwój lokalnego przemysłu i regionalnych usług – powiedział podczas uroczystości Piotr Wojtyczka, prezes zarządu WSSE.[/a]

Podczas wydarzenia nie mogło oczywiście zabraknąć Posła na Sejm RP Marcina Gwóździa – szczególnego patrona tego sukcesu, bez którego wyjątkowego zaangażowania nie doszłoby do spotkania w Ząbkowicach Śląskich przy okazji symbolicznego wbicia łopaty pod budowę Lokalnego Centrum Biznesu.

Hala liczyć będzie ponad 5000 metrów kwadratowych powierzchni z zapleczem biurowym i socjalnym oraz infrastrukturą otoczenia w postaci: parkingu, placów manewrowych i terenów zielonych. Inwestycja kosztować będzie około 23 mln zł.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm PBO Śląsk Sp. z o.o. z Sosnowca (jako lider konsorcjum) oraz PW Pasek Sp. j. z Będzina (jako członek konsorcjum). Wykonawcy zapewniają, że rozpoczęte już prace zamkną się w ustalonym w umowie terminie, czyli do końca czerwca 2023 roku. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” konsekwentnie realizuje program budowy hal magazynowo-produkcyjnych na Dolnym Śląsku, które budowane są z myślą o małych i średnich firmach.