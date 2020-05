Wałbrzyska strefa ekonomiczna szkoli zdalnie

Ponad 1600 przedsiębiorców wzięło udział w kwietniowych szkoleniach on-line, które przeprowadziła Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”. Webinaria poświęcone zostały głównie wsparciu, z którego może korzystać biznes w dobie pandemii koronawirusa.

- Z powodu zagrożenia COVID-19 nasze działania szkoleniowe odbywają się zdalnie – tłumaczy prezes wałbrzyskiej strefy Piotr Sosiński. – Webinaria prowadzone są we współpracy z renomowanymi kancelariami prawnymi oraz firmami konsultingowymi. Dzięki temu do przedsiębiorców trafiają rzetelne informacje, które pomagają im w prowadzeniu działalności – podkreśla.

Tematyka 13 spotkań przeprowadzonych przez WSSE dotyczyła m.in.: wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej, możliwości renegocjacji umów z partnerami, sposobów zarządzania rozproszonym zespołem pracowników czy nowych stawek VAT.

- Wszystkie szkolenia odbywają się za pomocą profesjonalnej platformy do wideokonferencji, która umożliwia użytkownikom nie tylko wysłuchanie eksperta, ale również zadawanie pytań czy dostęp do dokumentów i prezentacji – wymienia wiceprezes strefy Kamil Zieliński. - Warto podkreślić, że szkolenia adresujemy do wszystkich przedstawicieli biznesu, nie tylko do firm działających w naszej strefie, a rejestracja na spotkania jest darmowa – podkreśla wiceprezes.