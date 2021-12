Wałbrzyski Stary Zdrój, czyli dawny Altwasser, na starych zdjęciach i widokówkach! Paweł Gołębiowski

Zobaczcie jak przed II wojną światową wyglądała wałbrzyska dzielnica Stary Zdrój. Było to dawne uzdrowisko – Altwasser, włączone do Wałbrzycha w 1910 roku. Dzielnica miała wtedy ponad 17 tysięcy mieszkańców (teraz jest ich około 8 - 9 tysięcy). Stary Zdrój nosił też nazwy - Aqua Antiqua (1357), Alden Wasser (1372), Alt Waser (1730). Pierwsze wzmianki o wsi Aqua Antiqua pochodzą właśnie z 1357 roku. Już wtedy zatem nazywał się Stara Woda, co świadczyć może, że historia tego miejsca sięga znacznie dalej. Niestety prace górnicze spowodowały w XIX zaniknięcie na Starym Zdroju wód mineralnych. Zobaczcie zatem jak za Niemca wyglądał ówczesny Altwasser. źródło: fotopolska.eu