Wojewoda unieważnił wałbrzyską uchwałę „plastikową"

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha, nazywana plastikową na razie nie przeszła. Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski rozstrzygnięciem nadzorczym 27 lutego stwierdził jej nieważność. Uchwała podjęta 30 stycznia 2020 roku zakładała, że od 21 marca na terenie nieruchomości będących własnością gminy nie będzie można posiadać i używać jednorazowego plastiku. Od września nie można byłoby też w sklepach na terenie miasta udostępniać i sprzedawać foliowych toreb. Wojewoda miał wątpliwości co do zgodności z prawem naszej uchwały, zwrócił się do prezydenta Wałbrzycha i do rady miejskiej o wyjaśnienia. Otrzymał wyjaśnienia, ale zmian w uchwale nie zakładano.

W piśmie z Urzędu Wojewódzkiego czytamy teraz zatem:

„Wojewoda Dolnośląski stwierdził, że uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem:

- art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 41 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), polegającym na ustanowieniu norm niespełniających kryteriów upoważniających do ich uregulowania w przepisach porządkowych;

- art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), polegającym na określeniu mocy jej wejścia w życie w sposób niezgodny z charakterem przypisanym przepisom porządkowym,

- art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542), polegającym na ustanowieniu przepisów niezgodnych z regulacją ustawową.

Wałbrzych może od rozstrzygnięcia wojewody wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Ma na to 30 dni od dnia jego doręczenia.