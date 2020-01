Wypadek w Szczawnie-Zdroju. Pasażerka auta trafiła do szpitala!

Prawdopodobnie, nadmierna prędkość była przyczyną wypadku, do którego doszło we wtorek wieczorem w Szczawnie – Zdroju. W wyniku zdarzenia 26-letnia pasażerka volkswagena z obrażeniami głowy została przewieziona do szpitala.

Do zdarzenia drogowego doszło tuż po godz. 22 przy ul. Ułanów Nadwiślańskich w Szczawnie-Zdroju. Kierujący samochodem volkswagen golf 24-letni mieszkaniec Wałbrzycha prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków drogowych. Na łuku drogi straciła panowanie nad pojazdem, zjechała do przydrożnego rowu i dachował. W wyniku zdarzenia 26-letnia pasażerka z obrażeniami głowy została przewieziona do szpitala.

Funkcjonariusze KMP w Wałbrzychu prowadzą czynności zmierzające do wyjaśnienia wszelkich okoliczności wypadku.

Pamiętajmy: dostosujmy prędkość do zmieniających się warunków atmosferycznych. Opady deszczu czy lokalne przymrozki sprawiają, że drogi są śliskie. Dlatego noga z gazu. Odpowiadasz za życie i zdrowie innych osób bardzo często swoich bliskich.