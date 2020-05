XI Eko Wyzwania: konferencja ekologiczna dla samorządów i firm w wersji ON-LINE

– Polska i świat stają przed kolejnymi, niezwykle ważnymi wyzwaniami, które w ogromnej mierze dotyczą ekologii. Jak im sprostać? Jak długo wyznacznikiem rozwoju będzie maksymalizacja zysków bez uwzględnienia kosztów środowiskowych? Jak adaptujemy się do nadchodzących, nieuchronnych zmian? To są najważniejsze zagadnienia najbliższych Eko Wzywań. Skoncentrujemy się przede wszystkim na polityce przedsiębiorców i miast – mówi Aldona Ziółkowska-Bielewicz, prezeska Hornet4 organizującego konferencję.

W XI Eko Wyzwaniach wezmą udział między innymi: Adam Zawada - Wiceprezydent Miasta Wrocławia; Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, Paweł Karpiński - Przewodniczący Komisji Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska Rady Miasta Wrocławia; Hanna Marliere - Dyrektor Zarządzająca Green Management Group oraz dr Jędrzej Bujny Radca Prawny w Kancelarii SMM Legal

Zakres tematyczny to przede wszystkim dwa obszary: miasto i klimat – adaptacja do zmian klimatu oraz gospodarka odpadami także jako Gospodarka Obiegu Zamkniętego. Oczywiście oba obszary przenikają się, zazębiają. W obszarze gospodarki odpadami niewątpliwie tematem, który wzbudza emocje jest termiczne przetwarzanie i o tym będziemy rozmawiać między innymi z Hanną Zajączkowską, Prezes Suez Zachód oraz Szymonem Cegielskim, Dyrektor Zakładu ITPOK Poznań. Nie zabraknie także rozmów o cenach w gospodarce odpadami komunalnymi oraz o Gospodarce Obiegu Zamkniętego z perspektywy UE. Krzysztof Brzewski Ekspert Strefy Energii wywoła emocjonującą dyskusję na temat elektrowni słonecznych; jaka przyszłość Nas czeka? A Bartosz Królczyk Prezes Stowarzyszenia Wielkopolski Dom Pasywny zachęci do rozważań jak koronawirus może wpłynąć na architekturę miast i jakie będzie miało to konsekwencje dla walki ze smogiem i zmianami klimatu?.