Zamek Grodztwo na starych widokówkach. Zobaczcie jaki był piękny!

Zamek Grodztwo gościł cesarza Niemiec

Renesansowy zamek miał kształt czworoboku z wieżą i dziedzińcem z arkadowymi krużgankami. Otoczony był murem obwodowym z bastionami i fosą. Grodztwo, który wtedy nazywał się Kreppelhof, zmieniał później właścicieli, między innymi w XVIII stał się własnością hrabiego von Promnitz. Ten podarował zamek swojemu siostrzeńcowi, hrabiemu Christianowi Friedrichowi zu Stolberg-Wernigerode.

To ma znaczenie, bo w styczniu 1904 roku odbyło się tu wesele przedstawicielki tego rodu - Armgardy hrabiny zu Stolberg-Wernigerode, córki ówczesnego właściciela zamku. Było to z pewnością jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach Grodztwa. Przyjechał tam bowiem wtedy cesarz Niemiec Wilhelm II z małżonką. Zamek należał do rodziny zu Stolberg-Wernigerode do aż 1945 roku.