30-latek postrzelony przez policjantów w Boguszowie - Gorcach wyszedł ze szpitala i został aresztowany przez sąd AKTUALIZACJA

Dramatyczne chwile działy się 7 lutego br ok. godz. 18.00 w Boguszowie - Gorcach w budynku przy ul. Promyka. Policjantów wezwali na pomoc sąsiedzi, którzy byli przekonani, że ojciec z synem rąbią drzewo w mieszkaniu. Bardzo przy tym hałasowali.

Na miejscu okazało się, że uzbrojony w młotek ciesielski 30-latek najpierw groził ojcu, później demolował mieszkanie! Na widok policjantów, wpadł w jeszcze większy szał. Funkcjonariusze kilka razy wzywali mężczyznę, by się uspokoił, użyli nawet gazu pieprzowego, na który 30-latek w ogóle nie zareagował. Ostateczni oddali strzały ostrzegawcze i wycelowali w agresora. Mężczyzna zachowywał się jak w amoku. W wulgarnych słowach krzyczał, że pozabija policjantów. Ostatecznie policjanci ranili podejrzanego w nogę z broni służbowej.

- Mężczyzna trafił do szpitala i dopiero dzisiaj można było wykonać z nim czynności procesowe. 30-latek został doprowadzony przez wałbrzyskich policjantów do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu, gdzie usłyszał zarzut, a następnie do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, który zastosował w stosunku do niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres najbliższych trzech miesięcy - mówi podkom. Marcin Świeży z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

Mężczyzna odpowie teraz za czynną napaść na funkcjonariuszy przy użyciu niebezpiecznego narzędzia, za co może trafić do więzienia na 10 lat. Policjanci przewieźli go dzisiaj do Aresztu Śledczego we Wrocławiu.