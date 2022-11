700 uczniów Szkoły Podstawowej nr 26 w Wałbrzychu wzięło udział w akcji "Szkoła do hymnu" FILM, ZDJĘCIA

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 26 w Wałbrzychu zaśpiewali hymn z okazji 11 listopada i obchodów odzyskania niepodległości przez Polskę

Wałbrzyska szkoła przyłączyła się do akcji Ministerstwa edukacji "Szkoła do hymnu". Punktualnie o godz. 11.11 tak jak w wielu innych placówkach w kraju w sali gimnastycznej rozbrzmiały słowa "Jeszcze Polska nie zginęła...". Mazurka Dąbrowskiego odśpiewało 700 uczniów i nauczyciele. Po co?