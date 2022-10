75 lat Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskie-Curie w Szczawnie-Zdroju! Zdjęcia

W Zespole Szkół w Szczawnie-Zdroju, nazywanym „Ceramikiem” świętowano dziś (piątek, 21 października) jubileusz 75-lecia. Zaczęło się od mszy świętej w kościele p.w. WNMP w Szczawnie-Zdroju, odprawionej w intencji nauczycieli, pracowników, uczniów i absolwentów. Później był przemarsz do Teatru Zdrojowego i tam część oficjalna. Po obiedzie w restauracji hotelu Maria Helena uczestnicy jubileuszowych uroczystości przeszli do szkoły, gdzie wmurowano Kapsułę Czasu i odsłonięto tablicę pamiątkową. Była też tablica przy drzewku zasadzonym dzień wcześniej przez Marka Fedoruka, burmistrza Szczawna-Zdroju. Był on oczywiście, za swoim zastępcą Markiem Ćmikiewiczem na uroczystości. Do „Ceramika” przyjechał też między innymi Grzegorz Macko, pochodzący ze Szczawna-Zdroju wicemarszałek Dolnego Śląska. Oczywiście na uroczystości nie mogło zabraknąć absolwentów, których dziesiątki, po uroczystościach spotykały się w klasach zamienionych na kawiarenki.