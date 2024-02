Alejka im. Księżnej Daisy w Wałbrzychu? Ten urokliwy zakątek już powstał. Gdzie? Zobaczcie zdjęcia

Księżna Daisy spacerowała po tym parku, przebywała w murach dzisiejszej uczelni

Dawna Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa, czyli obecna Akademia Nauk Stosowanych tego samego imienia od 26 lutego 2004 roku zajmuje należący prymarnie do Czettritzów, a następnie do Hochbergów kompleks pałacowo-parkowy przy ul. Zamkowej w Wałbrzychu. Jest on ogrodzony i otoczony pełnym starodrzewu 4,3 hektarowym parkiem. Na jego terenie stoją dwie zabytkowe wille: