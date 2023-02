Biesiada Combrowa na Szybie Witold w weselnych klimatach! Zdjęcia!

W Miejskiej Bibliotece Publicznej - Centrum Kultury „Szyb Witold" w Boguszowie-Gorcach odbyła się tradycyjna Babska Biesiada Combrowa. To damski odpowiednik Karczmy Piwnej. W „Witoldzie" wspaniale bawiły się zatem panie z całego regionu. A, że 25. edycja imprezy poświęcona była tematom weselnym, to zaroiło się od panien młodych i druhen.

Gości przywitano chlebem i solą i zaczęła się zabawa. Były tańce do upadłego z Bartkiem Combrem (combrową kukłą), wspólne śpiewy, biesiadowanie przy suto zastawionym stole i złocistym napoju.

– Nowo przybyłe damy, jak co roku musiały złożyć uroczyste ślubowanie, odtańczyć specjalny układ choreograficzny i skrupulatnie stosować się poleceń wodzirejki Marysi. Za nieprzestrzeganie combrowych zasad groziło min. klęczenie na grochu, zakuwanie w dyby i dotkliwe razy „dupochlastem” – informują organizatorzy

.

Podkreślają, że spokoju nie zaznali zaproszeni na biesiadę nieliczni mężczyźni, którym jak tradycja karze obcięto zwisy męskie oraz przymuszono do złożenia przysięgi bezwzględnego posłuszeństwa wobec zebranych na imprezie dam.

Wiadomo już, że za rok Babski Comber w „Witoldzie" odbędzie się pod hasłem – Anioły i Demony.