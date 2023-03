Była Huta Szkła w Wałbrzychu na sprzedaż. Do kupienia m.in. wieża ciśnień ZDJĘCIA

Teren przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu w, gdzie działała Huta Szkła Walcowanego, a jeszcze wcześniej Państwowa Huta Szkła Lanego i Lustrzanego "Lustrzanka" wystawiono na sprzedaż za 36 550 000 zł.

- Po upadku huty, teren kupił prywatny właściciel i prywatne ręce go sprzedają. Jestem zachwycona tymi działkami i lokalizacją. To ważna część miasta, przy głównej drodze z ogromnymi możliwościami, tylko od przyszłego właściciela zależy, co tu powstanie - mówi Mirosława Proć z biura WRO Nieruchomości, które wystawiło ofertę.

Była Huta Szkła w Wałbrzychu na sprzedaż. Ciekawostką jest zabytkowa wieża ciśnień otodom.pl

Warto dodać, że to miejsce z tradycjami. Działał tu jedenz kultowych wałbrzyskich zakładów. jak podaje polska.org tradycje dawnej Schlesische Spiegelglas Manufaktur sięgają 1868 roku, kiedy to dwaj finansiści zbudowali na dzisiejszej Piaskowej Górze hutę szkła lustrzanego. Działała tu hala do produkcji szkła profilowego, mozaiki, pustaków i luksferów. Wałbrzyska huta szkła zakończyła działalność w 2013 roku i zaczęto wyburzać jej obiekty.

Historia wałbrzyskiej Huty Szkła sięga 1868 roku. Produkowała w Wałbrzychu do 2013 roku otodom.pl

Na sprzedaż wystawiono 41 600 mkw. Działka jest częściowo zabudowana budynkami. Nadal na terenie byłej huty szkła w Wałbrzychu znajdują się: