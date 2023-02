Chcecie zobaczyć, jak wygląda szkoła podstawowa nr 26 w Wałbrzychu w środku? Przyjdźcie na dzień otwarty

- Dzień Otwarty to okazja do przybliżenia dodatkowej oferty zajęć pozalekcyjnych, spotkania się z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów oraz do pokazania gościom panującego w szkole klimatu. Budynek szkoły zostanie na ten dzień specjalnie przygotowany, by umożliwić odwiedzającym dokładne zapoznanie się z proponowanymi możliwościami nauki - zachęca do odwiedzin Magdalena Leńska, wicedyrektorka szkoły.