Gnał przez Sokołowsko w powiecie wałbrzyskim, aż zatrzymał się na słupie energetycznym. Po wypadku uciekł

- W piątkową noc na ul. Głównej w Sokołowsku doszło do poważnie wyglądającego zdarzenia drogowego. W wyniku niedostosowania prędkości do panujących warunków na drodze 22-letni mieszkaniec tej miejscowości zjechał swoim samochodem osobowym z jezdni na pobocze, by ostatecznie uderzyć pojazdem w latarnię uliczną, a następnie porzucił pojazd - wyjaśnia Marcin Świeży, oficer prasowy KMP Wałbrzych.

Policjanci Posterunku Policji w Mieroszowie ustalili, kto kierował i ruszyli do miejsca zamieszkania sprawcy. Wbrew podejrzeniom był on trzeźwy i na szczęście nic mu się nie stało. Funkcjonariusze zatrzymali dowód rejestracyjny samochodu za uszkodzenia samochodu, a także sporządzili przeciwko młodemu kierowcy, który prawo jazdy ma od dwóch lat, dokumentację niezbędną do powstania wniosku do sądu o ukaranie. Ten zadecyduje o karze dla mieszkańca gminy Mieroszów.