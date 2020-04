Hrabianka pamięta o wałbrzyskim Schronisku dla Zwierząt

Przed kilkoma dniami Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu otrzymało dary ze zbiórki zorganizowanej przez hrabiankę Felicitas von Hochberg. To już kolejny taki prezent.

– W ubiegłym roku, podczas jednej z wizyt w naszym mieście hrabianka odwiedziła schronisko i zapowiedziała, że w miarę możliwości będzie nam pomagać – mówi Michał Niewiadomski, kierownik wałbrzyskiego schroniska. – I tak jest. Pamięta, że oprócz zamku Książ czy Starej Kopalni jest w Wałbrzychu też takie miejsce. Nie przypominamy, nie prosimy, a już chyba trzeci raz otrzymaliśmy takie wsparcie – dodaje. Dostali zatem teraz duży zapas karmy suchej, specjalistycznej karmy mokrej, obroży, smyczy, ręczników i zabawek. Także wiele preparatów przeciwko pchłom i kleszczom. Wszystko wysokiej jakości i wszystko przyda się.

Co prawda obecnie, z powodu pandemii, w schronisku wstrzymane są odwiedziny i spacery z psiakami, ale to przecież minie. – Cały czas prowadzimy jednak adopcje i przyjmujemy zwierzaki. Bywa, że przywiezionym psom wyjmujemy po kilkanaście kleszczy. Dlatego szczególnie przydają nam się teraz właśnie między innymi obroże przeciwko pchłom i kleszczom – mówi kierownik schroniska. Wyjaśnia, że obecnie chcącym adoptować psa czy kota wysyłają zdjęcia, później opowiadają o tym wybranym, a następnie organizują spotkanie w schronisku. Oczywiście z zachowaniem środków ostrożności. – Wyjaśniamy, przygotowujemy osoby, które chcą psa przygarnąć. Chodzi nam o to, żeby adopcja była świadoma i odpowiedzialna. Żeby na przykład po epidemii przygarnięte teraz psiaki nie wracały do nas – tłumaczy Michał Niewiadomski.