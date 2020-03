Jak należy zdejmować maseczkę ochronną i co dalej z nią zrobić.

Fot. Dariusz Gdesz

Zdejmowanie maski, także wymaga zachowania pewnych środków ostrożności. Na początku koniecznie trzeba dokładne umyć ręce, aby oczyścić je z zanieczyszczeń. Następnie uwolnić maseczkę z uszu i zdjąć ją w taki sposób, aby nie dotknęła ubrania (ten krok zapobiega ewentualnemu rozprzestrzenieniu się koronawirusów). Zużytą maskę należy zamknąć w pojemniku lub szczelnej torebce i wyrzuć do kosza na odpady. Po zdjęciu maski także zalecane jest zadbać o higienę dłoni. Dzięki temu ogranicza to możliwość przetrwania wirusów, które po dostaniu się do organizmu zaczną się namnażać.