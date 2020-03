Jest decyzja premiera. Od jutra nie będzie zajęć w placówkach oświatowych! Co zrobić z dziećmi w Wałbrzychu?

Od jutra nie będzie zajęć w placówkach oświatowych w całym kraju. Taka jest decyzja rządu. Zatem w związku z zagrożeniem koronawirusem na dwa tygodnie zostają zakmnięte uczelnie, szkoły, przedszkole i żłobki.

Dotyczy to oczywioście także Wałbrzycha.

– Jeśli ktoś nie ma co zrobic z dzieckiem, to jeszcze jutro i pojutrze, czyli w czwartek i piątek, 13 - 14 marca, będzie mógł przyprowadzić je do placówki. Dzieci będą tam miały opiekę, ale zajeć nie będzie. Od poniedziałku, 16 marca wszystkie placówki oświatowe będą już zamknięte - mówi Edward Szewczak, rzecznik Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Dodaje, ze nieczynne będą też teatry i muzea.