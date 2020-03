Kibicujecie policjantowi z Wałbrzycha, który walczy z rakiem? To ucieszy Was wiadomość, że udało mu się ukończyć bieg

W wałbrzyskiej edycji biegu Tropem Wilczym, wzięło udział ponad 460 uczestników, wśród nich pan Adam. 39-letni policjant z Wałbrzycha, który od kilku miesięcy walczy z nowotworem i którego w tej walce wspierają wałbrzyszanie.

- Choroba z dnia na dzień postępuje ale Adam nie poddaje się i walczy. Właśnie wczoraj udowodnił jaki drzemie w nim hart ducha. Dzięki swojej ogromnej determinacji a także przy wsparciu rodziny, przyjaciół i znajomych pokazał na jak wiele go stać, że można stawić czoło chorobie i realizować założone cele i spełniać marzenia. Będąc w ciężkiej chorobie pokonał dystans 1963 metrów - informuje Agnieszka Głowacka-Kijek z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

- Osobiście dla mnie ten bieg był walką z samym sobą i słabościami - mówi sierż.szt. Adam Markowski - biorąc pod uwagę, że końcem zeszłego roku byłem osobą parataktycznie leżącą i nie wychodzącą z domu, jest to dla mnie duże osiągniecie. Była to również chęć pokazania, że nie można się poddawać, trzeba w każdej sytuacji walczyć do końca, możemy wrócić z tarczy albo na tarczy, tutaj nie ma półśrodków, ponieważ życie mamy tylko jedno. Ten bieg był również okazją do spotkania ze starymi znajomymi oraz do poznania nowych. Miałem bardzo duże wsparci ze strony wałbrzyskiej grupy sportowców, dzięki którym pokonałem trasę. Jak również od Komendanta Miejskiego Policji kom. Krzysztofa Lewandowskiego, który brał udział w biegu i mnie do niego motywował oraz zapewnił o pełnym wsparciu ze strony Komendy, za co jestem bardzo wdzięczny.