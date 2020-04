Kolejny zarzut dla Jacka C. burmistrza Boguszowa-Gorc

– W ubiegłym tygodniu do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy wpłynęło zawiadomienie byłego wiceburmistrza Boguszowa-Gorc o podejrzeniu przekroczenia uprawnień przez burmistrza Jacka C. Wszczęto śledztwo, zebrany materiał pozwolił na przedstawienie Jackowi C. zarzutu przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej - mówi Tomasz Orepuk rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Dodaje, że zarzut dotyczy trzech zarządzeń – odwołania wiceburmistrza Sebastiana Drapały, powołania na to stanowisko Agnieszki Walkosz-Berdy, i udzielenia nowej wiceburmistrz pełnomocnictwa składania oświadczeń woli w imieniu gminy.

- Jacek C. został przesłuchany, nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Złożył wyjaśnienia – mówi Tomasz Orepuk. Dodaje, że prokurator zwrócił się do sądu o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd tego wniosku nie uwzględnił. – Będziemy skarżyć tę decyzję – podkreśla prokurator.