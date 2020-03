Koronawirus Wałbrzych. 6 osób w szpitalu, 20 na kwarantannie, 62 pod nadzorem. Policja rusza na kontrole! [AKTUALIZACJA]

- To na 11 marca 19 osób w powiecie wałbrzyskim, ta liczba zmienia się jednak dynamicznie. Wszystkie wróciły z krajów o zwiększonej liczbie zachorowań. W Wałbrzychu - głównie z północnych Włoch i Niemiec - zaznacza Grażyna Wojtas z Sanepidu. I dodaje, że pracownicy codziennie kontaktują się z tymi osobami telefonicznie. Sprawdzają, jak się czują i czy rzeczywiście przebywają w domu. Ale to nie wszystko.

Wczoraj, 10 marca w Wałbrzychu odbyło się specjalne zebranie, w którym wzięli udział m.in. pracownicy sanepidu i policjanci. Ustalono, w jaki sposób funkcjonariusze będą sprawdzać, czy odizolowani faktycznie nie opuszczają swoich domów.

- Codziennie o różnych porach dnia będą kontaktować się z tymi osobami przez domofon czy telefonicznie. Będą np. prosić, by podeszły do okna, tak aby nie narażać się na bezpośredni kontakt z wałbrzyszanami objętymi kwarantanną - zaznacza Agnieszka Głowacka - Kijek. I dodaje, że jeśli policjanci nie zastaną objętego kwarantanną w domu, przekażą informację do specjalnej, operacyjnej komórki w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, a ta nałoży karę do 5 tys. zł!