Lider z Wałbrzycha wzmacnia się zawodnikiem z EBL

Górnik Trans.eu Wałbrzych ma nowego zawodnika. To 22-letni Karol Kamiński (195 cm wzrostu), który bieżący sezon rozpoczął w Treflu Sopot, zespole z Energa Basket Ligi. Kamiński do ekipy z Sopotu dołączył przed trwającymi rozgrywkami. Sprowadzono go tam z drużyny Elektrobud-Investment ZB Pruszków, gdzie zdobywał średnio 17 punktów na mecz. Klub z najwyższej klasy rozgrywkowej zainteresował się tym jednym z najlepszych strzelców I ligi. Koszykarz grający na pozycji rzucającego lub niskiego skrzydłowego w tym sezonie wystąpił jednak tylko w dziewięciu spotkaniach, spędzając na parkiecie 31 minut i notując w tym czasie zdobycz zaledwie 7 punktów.

Zawodnik chciałby grać więcej i odgrywać istotniejszą rolę w zespole. Zdecydował się zatem na przenosiny do Wałbrzycha. Dla Górnika Trans.eu, i tak już silnego lidera I ligi, będzie z pewnością sporym wzmocnieniem.