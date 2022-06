Mira Kubasińska i Tadeusz Nalepa pobrali się w Wałbrzychu. Mariaż dawnych celebrytów przypomina tablica pamiątkowa [ZDJĘCIA]

- Jak zobaczyłem w USC przy ul. Matejki tę wielką księgę i ten akt ślubu, to dostałem takich dreszczy, ogarnęły mnie wielkie emocje. Urzędnik, który mi towarzyszył w biurze zapytał, co mi jest, dlaczego tak bardzo przeżywam. Jeśli się tu jest i widzi się jaka tu była część historii tej muzyki, której się słucha, to nie można swojego odkrycia przejść bez emocji - wspominał w ostatnich latach Grodziński.