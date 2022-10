Nadchodzi otwarcie Obwodnicy Zachodniej! Trwają ostatnie odbiory. Wiemy, kiedy otwarcie ulic Zachodniej i II Armii [ZDJĘCIA]

Obwodnica Zachodnia Wałbrzycha. Teraz trwają ostatnie odbiory

Ostatnia mobilizacja i układanie mas asfaltowych na ul. Chrobrego i węźle Reja kończą symbolicznie budowlane działania wykonawcy na budowie Obwodnicy Zachodniej Wałbrzycha (zwanej "Europejką").

- Prace te wykonaliśmy bez opóźnień, tak jak planowaliśmy i celujemy w oddanie do ruchu głównego nurtu tej nowej drogi w ostatnich dniach października - przed Wszystkimi Świętymi - wyjaśnia Michał Ślipko, kierownik budowy tej wielkiej inwestycji, specjalista z Budimex S.A.

Na ukończeniu są też działania odbiorowe, których dopełnienie jest po stronie wykonawcy.

- Na dziś i jutro mamy zaplanowane kontrole związane z ostatnimi odbiorami - na przykład jutro (21 października) na Placu Grunwaldzkim począwszy od wiaduktu na węźle Reja po zakończenie placu budowy i skrzyżowaniu Sikorskiego - Wysockiego - Kolejowa. To ostatni element niezbędny do oddania obwodnicy do ruchu - wyjaśnia Ślipko.

Budowa Obwodnicy

Po uzyskaniu tych zgód pozostaną jeszcze do ukończenia formalności będące do wykonania po stronie zamawiającego, a wykonawca ma jeszcze do wykonania odbiory związane z dopuszczeniem do ruchu pieszego obiektów mniej istotnych dla przejezdności obwodnicy, czyli kładki przy ul. Kurpiowskiej i przejścia podziemnego na ul. Żeromskiego. Z punktu widzenia kierowców ma to już znaczenie drugorzędne.