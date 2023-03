Największy budynek w Wałbrzychu na sprzedaż. Kto kupi były internat na Podgórzu? Tak jest w środku ZDJĘCIA Adrianna Szurman

Budynek przy ul. Internatowej 1 na Podgórzu w Wałbrzychu. Był tu internat szkoły górniczej, później siedziba fundacji Tarkowskich. Będzie wystawiony na sprzedaż Anna i Michał Jabłońscy Zobacz galerię (63 zdjęcia)

Okazały budynek przy ul. Internatowej 1 w Wałbrzychu nie miał szczęścia. Po tym, jak zlikwidowano tu szkolny internat i podziękowano fundacji, która zadłużała i niszczyła obiekt, stał i czekał na lepsze czasy. Dla wojska okazał się za duży. Teraz przygotowywany jest do sprzedaży. Co ciekawe, w środku w każdym pokoju jest łazienka, a to niespotykane dla takich budynków z lat 50. Zobaczcie zdjęcia.