Ostatni wózek z węglem w kopalni „Nowa Ruda”. Zdjęcia z tego historycznego wydarzenia! Paweł Gołębiowski

Minęły już 22 lata od kiedy na powierzchnię wyjechał ostatni wózek z węglem w kopalni „Nowa Ruda”. Stało się to 8 lutego 2000 roku. Można powiedzieć, że był to właściwie moment zakończenia ponad 500-letniej historii górnictwa w regionie wałbrzysko-noworudzkim. Definitywnie przestało istnieć Dolnośląskie Zagłębie Węglowe. Wcześniej bowiem zlikwidowano wałbrzyskie kopalnie węgla kamiennego: „Thorez”, „Victoria” i „Wałbrzych”. W regionie zaczęła się wówczas zapaść gospodarcza, tysiące osób straciły pracę i pojawiło się ogromne bezrobocie. Na szczęście to już przeszłość. Zobaczcie zatem historyczne zdjęcia naszego fotoreportera z uroczystości wyjazdu ostatniego wózka z urobkiem w kopalni „Nowa Ruda”.