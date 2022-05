Policja Wałbrzych: 16-latek czuł się dorosły i wsiadł za kierownicę

Nastolatek za kierownicą jeździł sobie po Kuźnicach Świdnickich

Tylko w jeden dzień ostatniego weekendu wałbrzyska policja zatrzymała trzech kierujących bez uprawnień do prowadzenia pojazdów. 27 maja przed godziną 12:00 na osiedlowej ulicy Kuźnic Świdnickich (gmina Boguszów-Gorce) policjanci z drogówki za kierownicą samochodu osobowego zauważyli młodego człowieka. Od razu nabrali podejrzeń, że jest on niepełnoletni, a więc nie będzie miał uprawnień do kierowania pojazdami. W trakcie kontroli potwierdziło się, że młody mieszkaniec Boguszowa-Gorc ma 16 lat.