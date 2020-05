Prawie 1400 zwalnianych grupowo na Dolnym Śląsku! Zobaczcie, gdzi ile osób idzie na bruk...

Dramatyczne dane Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Na bruk w ramach zwolnień grupowych idzie 1385 osób. Tylu pracowników firmy zgłosiły w kwietniu. W marcu zgłoszono 865 osób. Dotyczy to pracodawców z branży produkcyjnej, rozrywkowej, bankowości, telekomunikacji i usług. - Planowane zwolnienia są rozłożone w czasie, więc w wielu przypadkach nie zadzieją się od razu, a w kolejnych miesiącach. Co więcej pracodawcy zastrzegają, że decyzja o rozstaniu się z pracownikami będzie zależała od sytuacji na rynku - mówi nam Stefan Augustyn z DWUP we Wrocławiu. W galerii zdjęć znajdziecie dane dotyczące poszczególnych powiatów, gdzie najwięcej firm zwalnia?

Dotarły do nas dane ze wszystkich powiatowych urzędów pracy na Dolnym Śląsku obrazujące zmiany przez cały marzec i kwiecień. W ślad za tym w marcu pracodawcy zgłosili zamiar zwolnień grupowych w sumie 865 osób, a w kwietniu już 1385 osób. Dotyczy to pracodawców z branży produkcyjnej, rozrywkowej, bankowości, telekomunikacji i usług. Planowane zwolnienia są rozłożone w czasie, więc w wielu przypadkach nie zadzieją się od razu, a w kolejnych miesiącach. Co więcej pracodawcy zastrzegają, że decyzja o rozstaniu się z pracownikami będzie zależała od sytuacji na rynku. 10 maja: bez wyborów, bez ciszy wyborczej Wideo