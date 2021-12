Przegląd tygodnia z 19.12.2021 w Wałbrzychu. Najważniejsze wydarzenia od 12.12 do 18.12.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Koszykarze I-ligowego Górnika Trans.eu Wałbrzych pokonali na swoim boisku 92:85 GKS Tychy. Spotkanie było bardzo wyrównane i zacięte. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. W normalnym czasie gry, czyli po czterech kwartach, zespoły remisowały 77:77

Tygodniowa prasówka 19.12.2021: 12.12-18.12.2021 Wałbrzych: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Wałbrzychu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła drugą linię najnowszej generacji silnika o pojemności 1,5 l zaprojektowanego w oparciu o globalną platformę projektową Toyoty TNGA (Toyota New Global Architecture). Silnik ten wraz z produkowaną w Wałbrzychu elektryczną przekładnią hybrydową stanowi hybrydowy zespół napędowy do Toyoty Yaris oraz Yaris Cross. To ostatni z pakietu sześciu projektów związanych z technologią hybrydową oraz TNGA o łącznej wartości ponad 2 miliardów złotych uruchamianych w polskich fabrykach na przestrzeni ostatnich trzech lat.