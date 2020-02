Słaby mecz koszykarzy Górnika Trans.eu w Krośnie

Koszykarze Górnika Trans.eu Wałbrzych przegrali na wyjeździe z Miastem Szkła Krosno. Niestety porażka podopiecznych trenera Łukasza Grudniewskiego jest wysoka. Ulegli bowiem gospodarzom 78:94.

Trzeba tylko mieć nadzieję, że był to moment słabości naszego zespołu, a nie efekt głębszego kryzysu. Wielu kibiców Górnika Trans.eu liczy bowiem po cichu na awans ich ulubieńców do Energa Basket Ligi. Dotąd w bieżącym sezonie postawa koszykarzy z Wałbrzycha pozwalała mieć na to nadzieję. Mecz w Krośnie z pewnością lekko ostudził zapał i dał trochę do myślenia. Górnik Trans.eu był po prostu wyraźnie słabszy od ekipy prowadzonej przez Marcina Radomskiego - byłego szkoleniowca wałbrzyszan. W trzech, pierwszych kwartach przewaga Miasta Szkła Krosno nie była zagrożona. Gospodarze po pierwszej części spotkania wygrywali 18:12, po drugiej 46:34, a po 30 minutach było już 66:44. W ostatniej odsłonie goście tylko minimalnie zmniejszyli rozmiary porażki.

Być może następny mecz wałbrzyszan da odpowiedź na pytanie, czy porażka w Krośnie była tylko tzw. wypadkiem przy pracy. To spotkanie w sobotę, 22 lutego o godz. 17 w hali Aqua Zdroju, a rywalem Górnika Trans.eu będzie zespół Weegree AZS Politechnika Opolska.