Sprawdzamy, ile kosztuje paliwo w Wałbrzychu 25.02.2022, w drugim dniu po ataku Rosji na Ukrainę. Oto ceny na stacjach benzynowych ADA

W internecie pojawiło się mnóstwo fake newsów związanych z gwałtownym wzrostem cen paliw nawet do 10 zł. To nieprawda, paliwo w Wałbrzychu tyle nie kosztuje. Zdenerwowanie udzieliło się wczoraj także wałbrzyszanom, ale dzisiaj już wszystko wróciło do normy. Sprawdzamy ceny na kilku wałbrzyskich stacjach, zobaczcie w galerii zdjęć. To zdjęcia zrobione po godz. 8.00.